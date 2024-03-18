Real Madrid'in 2 yıldızı 7 aylık sakatlıktan döndü

Real Madrid'de sezon başında çapraz bağları kopan Eder Militao ve Thibaut Courtois iyileşti. İki oyuncu da milli maç arasından sonra forma giymeye hazır olacak.

Real Madrid, sezon başında ağır sakatlıklar yaşayan iki yıldız oyuncusuna kavuşuyor.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, ağustos ayında çapraz bağları kopan Eder Militao ve Thibaut Courtois'nın tedavi süreçlerinin tamamlandığını ve milli maç arasında iki oyuncunun da iki hazırlık maçına çıkacağını söyledi.

Takımla çalışmalara bu hafta başlayan iki oyuncunun da sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirten Ancelotti, iki yıldızın da 31 Mart'ta oynanacak Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giyebileceğini ancak hiçbir şekilde risk almayacaklarını söyledi.

Kaleci Thibaut Courtois lig başlamadan 2 gün önce, savunma oyuncusu Eder Militao ise La Liga'nın ilk maçında çapraz bağ sakatlıkları yaşamışlardı. İki oyuncu da yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kaldı.

İki oyuncunun da iyileşmesiyle Real Madrid'de sakatlığı süren tek oyuncu David Alaba. Aynı sakatlığı ocak ayında yaşayan Alaba, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.

Real Madrid milli maç arasından sonra 31 Mart'ta kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Real Madrid, bir sonraki maçında ise 9 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Manchester City'i ağırlayacak.