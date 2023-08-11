'7 Bela Taner' cinayeti: Hamdullah A'nın ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu'nda, ‘7 Bela Taner’ olarak bilindiği belirtilen Taner Şanlı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Hamdullah A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Hamdullah A.'nın "Aramızda eskiye dayalı bir husumet vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik" dediği öğrenildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde '7 Bela' lakaplı Tanır Şanlı'nın öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen Hamdullah A.'nın ifadesinde suçu işlediğini kabul ettiği ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda 7 Ağustos 2023 tarihinde Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde duran iki kişi yoldan geçen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tanır Şanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırı sırasında Tanır Şanlı'nın yanında bulunan Berat K. ise kolundan yaralanmıştı. Saldırganlar ise olaydan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırganların güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği tespit edilmişti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis saldırganların Hamdullah A. ve Salim Ç. adlı kişiler olduğunu belirledi. Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalanan Hamdullah A. ve Salim Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen Serhat D. Ve Ahmet G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları tamamlandı. Olayı Hamdullah A. ve Salim Ç.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Olay sırasında Hamdullah A.'nın motosikleti kullandığı Salim Ç.'nin de onun arkasında olduğu tespit edildi.

"HUSUMETİMİZ VARDI"

Saldırı sırasında her iki şüphelinin de ateş ettiği belirtildi.

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden Hamdullah A.'nın "Onunla eskiye dayalı bir husumetimiz vardı. Olayı bu nedenle gerçekleştirdik" dediği ortaya çıktı.

Polis soruşturmasında Hamdullah A.'nın daha önceden meydana gelen yaralama, kaçakçılık ve gasp olaylarından polise geliş kaydı olduğu, bir çok dosyadan mahkemeler tarafından arandığı ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan Hamdullah A., Salim Ç. İle Serhat D. Ve Ahmet G., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.