7 mahalleyi vuracak HES’e Bakanlık onayı

Haber Merkezi

Diyarbakır Zori Çayı üzerinde mahkemenin iptal ettiği HES projesine Çevre Bakanlığı yeniden onay verdi. Bölge halkı 7 mahalleyi etkileyecek HES’e karşı mücadeleyi sürdürme kararı verdi. Yaklaşık 9 yıl önce Diyarbakır’ın Kulp ve Batman’ın Sason ilçeleri arasındaki Zori Çayı’ndaki HES Projesi yeniden gündeme alındı.

Bölge halkının açtığı davada HES için verilen iptal kararına rağmen Diyarbakır Valiliği’nin internet sitesinde, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - ÇED Olumlu Kararının Askıda İlan Edilmesi Hk.” başlığı ile bir ilan yayımlandı. Çermik Gazetesi’nin haberine göre ilanda, "ÇED Olumlu Kararı”nın iptali yönünde mahkemenin verdiği bu karar da 1 Mart 2023’de iptal oldu" denildi. İlanın son kısmında ise, mahkemelerin kararlarına rağmen aynı projeye bir kez daha onay verildiği ve halkın görüş ve önerilerinin alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldığı belirtildi. Köylüler adına Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi’nde dava açan YSP Milletvekili Serhat Eren, 2014’te verilen olumlu ÇED raporlarını Diyarbakır ve Batman’da açtıkları davalar ile geçen yıl iptal ettiklerini söyledi. Eren, “Mahkeme kararını tanımıyorlar. Mahkeme verdiği kararda, arada yapılacak olan HES’in doğayı tahrip edeceğini, insanların temel yaşam kaynaklarını sonlandıracağını belirtmişti. Biz yeniden dava açacağız” diye konuştu.