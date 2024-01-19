7 sanıklı Halil Falyalı cinayeti davasında karar

Kıbrıs’ta öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin görülen davada karar Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Söylemez'in kardeşi Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verildi.

Kıbrıs’ta öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Cengiz Şener Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ender Yıldız İzmir 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tutuklu olan Abdurrahim Çelik ve Mehmet Faysal Söylemez duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savcı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediğini yineledi.

SANIKLARA "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜTE ÜYE OLMA" SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik öldürme suçlarından dolayı "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.



Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 2 kez ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetti.

Tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi.