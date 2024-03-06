75 yaşında iki kişiyi darptan yargılanıyor

Denizli'de maden işletmesine karşı direnişin simgesi olan 75 yaşındaki kadın, 2 kişiyi darp etmekten hakim karşısına çıktı. Kocalar'ın beş yıl hapsi isteniyor.

Haber Merkezi

Sonunda bu da oldu. Toprağını savunan 150 boyundaki 45 kiloluk Hatice Kocalar, 5 kişiyi sopayla darp etmekten yargılanıyor. Denizli’nin Tavas İlçesi’ne bağlı Avdan Köyü'nde yaşayan Hatice Kocalar, tarlasının kamulaştırılmasına karşı hareket geçti. Avdan Madencilik Şirketi çalışanlarının tarlasına girmesine karşı çıktı. Ancak Kocalar'a bir süre sonra iki şirket çalışanını darp etmekten dava açıldı. İlk duruşma, Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü.

BENİ DİNLEMEDİLER

Bazı partilerin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile parti, dernek ve vakıf temsilcileri de adliyeye geldi. 5 yıl hapsi istenen Hatice Kocalar duruşmada “Ben tarlamı korumak istedim. Tarla mahkemelik, 'mahkemeden sonra kazın' dedim. Dinlemediler. Tek başındaydım. Burada 2 kişi bana dava açmış ama o gün tarlada 5 kişi vardı. Ben 5 kişiye nasıl vurabilirim? Tek başıma onları darp etmem mümkün mü? Sopa ile vurduğum söyleniyor. Elimde sopa yoktu." dedi. Avukatı Hasan Ozan Orpak ise “Delil sayılan sopa ortada yok. 75 yaşında 1.50 boyunda 45 kilo bir kadının 5 kişiyi darp etmesi mümkün değil.” dedi.