Toprağını savunan 75 yaşındaki nineye dava

Haber Merkezi

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan köyünde maden şirketine karşı toprağını savunan 75 yaşındaki Hatice Kocabaş’a 5 madenciyi darbettiği için dava açıldı. Yarın görülecek dava öncesi yurttaşlar Hatice Kocabaş’a destek açıklaması yaptı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin açtığı madene halkın direnişi sürüyor. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen madenin faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden köylüler duruma tepki gösterdi. Sözcü’nün haberine göre, Avdan köyünde maden şirketine karşı toprağını savunan 75 yaşındaki Hatice Kocabaş’a ise maden şirketi tarafından dava açıldı. Avdan köylüleri olay sonrası yaptıkları açıklamada, “Biz köylüler kömür değil, yaşamak ve üretmek istiyoruz diyen köylüler acele kamulaştırma kararına karşı dava açmış, yürütmeyi durdurma kararıda almıştık. Fakat mahkeme kararını dinlemeyen Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin, yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmalarına devam ettiği öğrendik, şimdide benim işçileri mühendisleri darp ettiğim iddiası ile dava açılmış” ifadeleri kullanıldı.

DAVA YARIN GÖRÜLECEK

Hatice Kocabaş da köyünde, toprağında maden istemeyen; daha ilk günden beri eşiyle, çocuğuyla, köylüsüyle madene karşı direnen köylülerin başında geliyor. Maden şirketinin tüm hukuksuzluklarına rağmen Hatice ninenin yargılanmasına 5 Mart 2024 tarihinde Tavas Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edeceği belirtildi.