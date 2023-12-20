76,7 milyar TL’lik yol ihalesi Limak’a verildi

Haber Merkezi

Antalya-Alanya Otoyolu projesi yılın bitmesine sayılı gün kala Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle KDV hariç 76,7 milyar liraya “Beşli Çete”den Limak’a ihale edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Antalya-Alanya Otoyolu Projesinde, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yol bulunuyor. Otoyolun toplam uzunluğu 122 kilometre ve projede 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük yer alıyor. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, projenin YİD modeliyle yapılmasının kamu kurumlarını zarara uğratacağını belirtti. Projenin ihalesinin altı kez ertelediğini anımsatan Erdem, 76,7 milyar liraya Limak’a ihale edilen projenin geçen yıl yapılması halinde 7 milyar TL’lik maliyet oluşacağını bildirdi. Erdem “Projeye değil, yapılış biçimine karşıyız. Görünen o ki AKP iktidarı Antalya’ya devlet imkânlarıyla yatırımı çok görüyor” dedi. Bakanlığın ilk ihale şartnamesinde günlük 45 bin geçiş garantisinin verildiğini anımsatan Erdem, özetle şunları söyledi: “Başlangıç geçiş ücreti kilometre başına 0.07 avro+KDV olarak pazarlığa sunulmuştu. Bunda bir değişiklik var mı, bilmiyoruz. Antalyalılar bu yolu kullanınca ne kadar ücret ödeyecek, Bakan bey çıksın açıklasın. Ayrıca günlük araç geçiş garantisinin 45 bin olarak belirlendiği ve projeyi üstlenecek şirkete 6 ayda bir gelir ödemesinin garanti edildiğini biliyoruz. 20 yıllık sözleşme kapsamında, geçiş ücretlerindeki düşüşlerden kaynaklanacak farkın da devlet tarafından yani vatandaşın cebinden ödeneceği ortada.”