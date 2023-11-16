Milyarlık ihaleyi Kalyon’a verdiler

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’daki Babakaya Tüneli’nin ihalesini de Beşli Çete içeri-sinde yer alan Kalyon Holding’e verdi. Kamunun kasasından Kalyon Holding’e tam 3,1 milyar TL aktarılacak.

İsmail ARI

Yurttaş ekonomik krizle boğuşup geçim savaşı verirken iktidar yandaşlara ihale dağıtmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün milyarlarca liralık bir ihalesi daha kamuoyunun Beşli Çete olarak bildiği şirketlerden biri olan Kalyon İnşaat’a verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, DSİ Genel Müdürlüğü, 22 Eylül tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Babakaya Tüneli için ikmal (tamamlama) ihalesi düzenledi. Ardından ihalenin 3 milyar 150 milyon TL bedel ile Kalyon İnşaat’a verildiğini ve 12 Ekim’de sözleşme imzalandığı açıkladı.

Milyarlarca liralık ihale Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Kalyon İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

11 BAKAN KATILMIŞTI

Kalyon Şirketler Grubu’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yaptı.

Nikah törenine, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 bakan katıldı.

Türkıye’nin 2020 yılında en çok sözleşme imzalayan 20 müteahhidi listenin birinci sırasında da Kalyon İnşaat yer alıyordu. Listede, Kalyon İnşaat’ı; Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı takip etti.