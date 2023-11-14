AKP’li başkanın ihale verdiği yetkisiz firmaya bakanlık denetimi

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf genelgesine rağmen yetkisiz acentaya verdiği "Balkan Ülkeleri Gezisi" ihalesi hakkında denetim başlatıldı. Söz konusu turizm acentasına, 3 milyon TL'nin üzerindeki ihaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak denetim sonucu idari para cezası veya belge iptali cezası verilebilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, BirGün'ün daha önce gündeme getirdiği "Balkan Ülkeleri Gezisi" ihalesindeki skandal ile ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetim başlattığını açıkladı.

CHP'li Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan ülkeleri gezisine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “C Grubu” belgeli acentalar listesinde yer verdiği acentaya 3 milyon TL üzerinde bir bedelle ihale vermesini Meclis gündemine taşımıştı.

Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından Sarı’nın soru önergesine verilen yanıtta, "Zağnos Turizm Seyahat Acentasının, Bakanlığımızdan C grubu seyahat acentası işletme belgesi mevcuttur" denilerek acentanın yurtdışı seyahat düzenleme yetkisi olmadığını doğrulandı.

Acenta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İşletme Belgeli Acentalar Listesi’nde “C Grubu” acenta olarak kayıtlı görünüyor. C grubu seyahat acentaları, yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtabiliyor, üretip, pazarlıyor veya satabiliyor. 2 yıldır üst üste Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan Ülkeleri Gezisi ihalesini alan firmanın A grubu acenta yetki belgesi olmadığı için yurt dışına gezi düzenlemesi mümkün görünmüyor.

Bakanlığın verdiği yanıta ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Sarı, yurttaş yoksullukla boğuşurken, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin milletin parasıyla tüm kurum ve kuruluşların tasarruf etmesi gereken bir dönemde yurt dışı gezisi düzenlediğine dikkat çekti.

"YÖNETİCİLER İÇİ BOŞ GEZİLERLE GÜNLERİNİ GÜN ETTİLER"

Belediyenin yandaşlarına pazarlık usulü ile milyonluk ihaleler verdiğini kaydeden Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Kasım ayında 719 bin 250 TL karşılığında pazarlık usulü ile yandaşlarına ait Zağnos Turizm Seyahat Acentası’na ihale ettiği ‘Balkan Ülkeleri Gezisi’ni bu yıl 4 Ağustos’ta yine aynı firmaya 3 milyon 281 bin 350 TL’ye ihale etti. Ekonomik soykırımı önlenemez hale getiren politikaları yüzünden vatandaşların yoksulluğa sürükleyen AKP’nin Balıkesir’deki yerel yöneticiler içi ‘boş gezilerle’ günlerini gün ettiler. Balıkesir’in çözüm bekleyen sorunlarını çözmesi gerekenler, ülke ülke gezdiler. ‘Kamu tasarrufu’ diye milletin her türlü ihtiyacından kısanlar, kendilerinin yurtdışı gezilerine milyonlarca lira akıtıyorlar. ‘Gönül belediyeciliği yapacağız” diyerek Balıkesirlilerin oylarıyla diye Büyükşehir Belediyesi yönetimine gelenler Balıkesirlinin değil kendi gönüllerini hoş tutuyor.

"İSRAFA SESLERİ ÇIKMIYOR"

AKP’li anlayışın tıpkı ülkeyi yönetemediği gibi Balıkesir’i de yönetemediklerini söylediğimizde kendilerine çeki düzen verecekleri yerde iftira ve yalana sarılanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balıkesirlinin, milletinin parasını nasıl har vurup harman savurduğuna seslerini çıkaramıyorlar. 3 milyon lirayı aşan bu israfın, milletin parasını gezerek tozarak harcayanların hesap vermesini bekliyorum."

"BALKAN GEZİSİ NEDEN İPTAL EDİLMEDİ?"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan Ülkeleri Gezisi ihale ilanını tasarruf genelgesi yayımlandıktan sonra 7 Temmuz’da verdiğini, 4 Ağustos 2023’te sonuçlandırılan ihalenin sözleşmesinin 15 Ağustos 2023 tarihinde imzalandığını hatırlatan Sarı, 'Balkan Ülkeleri Gezisi'nin ikinci kez düzenlendiğini ve ihale bedelinin geçen yıla göre 4,5 kat arttığı vurguladı.

Sarı, şunları söyledi:

"İhale, 3 milyon 281 bin 350 TL’ye geçen yıl verilen ve tek teklifi sunan aynı firmaya yani yandaş olduğu anlaşılan firmaya ihale bedelindeki 4,5 kat artışla veriliyor. Büyükşehir Belediyesi kasasından 4,5 kat fazlasıyla milyonlarca lira verilip gezi düzenleyenler milletin ekonomik soykırımda ne yediğini ne içtiğini nasıl geçindiğini hiç mi düşünmezler? Balkan gezisi neden iptal edilmedi? Üstelik ortada iktidarın tasarruf genelgesi olmasına rağmen kuruşu kuruşuna 3 milyon 281 bin 350 TL bir gezi için harcandı. Bu para neden Balıkesirlinin kanayan yaraya dönüşmüş sorunlarından birini çözmek için kullanılmadı? Çok mu elzemdi Balkan ülkelerine gitmek? Büyükşehir Belediye Başkanı kendi bakanını takmıyor. Genelgesini hiçe sayıyor. Diğer taraftan da Başkan Yücel Yılmaz’ın ihale verdiği acenta Turizm Bakanı tarafından denetime alınıyor."