"AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Bakan Şimşek'i takmıyor"

BirGün'ün gündeme getirdiği, AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin Balkan ülkeleri gezisine 3,2 milyon TL harcaması Meclis'e taşındı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesini hatırlatarak, "Çok mu elzemdi Balkan ülkelerine gitmek? Büyükşehir Belediye Başkanı kendi bakanını takmıyor. Genelgesini hiçe sayıyor" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, BirGün'ün gündeme getirdiği, AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin Balkan ülkeleri gezisine 3,2 milyon TL harcamasını Meclis gündemine taşıdı.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sonu gelmez yurt dışı gezilerine Balkan Ülkeleri Gezisi’nin ikincisini eklediğini belirten CHP’li Serkan Sarı, “Balıkesir’de bir ‘boş gezen’ var bir de kalfaları. Başkan ve adamları, Balıkesir’in çözüm bekleyen sorunlarını çözecekleri yerde ülke ülke geziyorlar. ‘Kamu tasarrufu’ diye milletin her türlü ihtiyacından kısanlar, kendilerinin yurtdışı gezilerine milyonlarca lira akıtıyorlar. Şimdi hangi babayiğit çıkıp bana ‘yalan siyaseti yapıyorsun, iftira atıyorsun’ diyecek? Merakla bekliyorum” dedi.

"HESAP VERMESİNİ BEKLİYORUM"

"Kerameti kendinden menkul Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasıyla ilgili tasarruf genelgesini ya unutmuş olmalı ya de görmezden, bilmezden geliyor olmalı" diyen Sarı, şunları ifade etti:

"Peki, AKP Milletvekili Mustafa Canbey de mi görmezden gelecek bu israfı? Yine, ‘yalan, iftira atıyorlar. Yalan siyaseti yapıyorlar’ mı diyecek? 3 milyon lirayı aşan bu israfın, milletin parasını gezerek tozarak harcayanların hesap vermesini bekliyorum."

“BALKAN GEZİSİ NEDEN İPTAL EDİLMEDİ?”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan Ülkeleri Gezisi ihale ilanını tasarruf genelgesi yayımlandıktan sonra 7 Temmuz’da verdiğini, 4 Ağustos 2023’te sonuçlandırılan ihalenin sözleşmesinin 15 Ağustos 2023 tarihinde imzalandığını hatırlattı. Balkan Ülkeleri Gezisi’nin ikinci kez düzenlendiğini ve ihale bedelinin geçen yıla göre 4,5 kat arttığı belirten Serkan Sarı şunları söyledi:

“İhale, 3 milyon 281 bin 350 TL’ye geçen yıl verilen ve tek teklifi sunan aynı firmaya yani yandaş olduğu anlaşılan firmaya ihale bedelindeki 4,5 kat artışla veriliyor. Büyükşehir Belediyesi kasasından 4,5 kat fazlasıyla milyonlarca lira verilip gezi düzenleyenler milletin ekonomik soykırımda ne yediğini ne içtiğini nasıl geçindiğini hiç mi düşünmezler? Balkan gezisi neden iptal edilmedi? Üstelik ortada iktidarın tasarruf genelgesi olmasına rağmen kuruşu kuruşuna 3 milyon 281 bin 350 TL bir gezi için harcandı. Bu para neden Balıkesirlinin kanayan yaraya dönüşmüş sorunlarından birini çözmek için kullanılmadı? Çok mu elzemdi Balkan ülkelerine gitmek? Büyükşehir Belediye Başkanı kendi bakanını takmıyor. Genelgesini hiçe sayıyor. Acaba neden? Çok değil, az kaldı! Bu talan düzenine Balıkesir’de iktidarı alarak son vereceğiz.”

CHP’li Serkan Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlamalarını isteği soru önergelerini Meclis Başkanlığı’na sundu.