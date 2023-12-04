7’den 77’ye milyonlar yardıma muhtaç

İktidarın ekonomi politikası, emeklileri de yardıma muhtaç hale getirdi. Eylül ayında ekonomik sıkıntı yaşayan 6 bin 100 emekli ABB’nin destek ödemesinden yararlandı. Bu sayı son 3 ayda 18 bin 854’e fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin ekonomi yönetimi, Türkiye’yi yardıma muhtaçlar ülkesine çevirdi. Türkiye’den 7’den 77’ye hemen her yurttaş, ancak sosyal yardımlar ile ayakta kalabilir hale geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal yardım verileri ile ortaya konulan yoksulluk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım istatistiklerine de yansıdı. Mansur Yavaş yönetimindeki ABB’nin emeklilere destek için başlattığı kampanyanın aralık ayında rekor sayıya ulaştığı bildirildi.

ABB, ekonomik darboğazdaki emeklilere yardım için eylül ayında, “Emeklilere Destek Kampanyası” başlattı. Kampanya kapsamında, 7 bin 500 TL altında emekli maaşı alan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan emekliler için her ay bin TL destek ödemesi yapılmaya başlandı.

ÇARPICI ARTIŞ

Kampanyanın başladığı eylül ayında 6 bin 100 emeklinin destek ödemesinden yararlandığı belirtildi. Ancak Türkiye ekonomisinde giderek büyüyen kriz, ABB’nin emeklilere destek için başlattığı kampanyadan yararlanan sayısında da çarpıcı artışa yol açtı. Buna göre, ekim ayında 10 bin 597 kişi, kasım ayında ise 15 bin 329 emekli destekten yararlandı.

Emeklilere Destek Kampanyası’ndan yaralanan kişi sayısının, aralık ayında ise rekor seviyeye ulaştığı öğrenildi. ABB’nin verilerine göre, aralıkta 18 bin 854 emekli, kampanya kapsamına alındı. Kampanyanın başladığı eylül ayına göre aralık ayında, yardıma ihtiyacı olan emekli sayısı üçe katlandı.

KAMPANYA REKOR SAYIDA

Yardımlardan yararlanan emekli sayısı aylara göre şöyle sıralandı:

Eylül: 6 bin 100

Ekim: 10 bin 597

Kasım: 15 bin 329

Aralık: 18 bin 854