Bin TL'ye muhtaç emekli ordusu büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Emeklilere Destek Kampanyası” kapsamında destek verilen emekli sayısındaki artış, Türkiye’deki emeklilerin içinde bulunduğu derin yoksulluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Kampanyanın başladığı eylül ayında, 7 bin 500 TL altında emekli maaşı bulunan ve yoksulluk çeken toplam 6 bin 100 emekli destekten yararlanırken bu sayı kasım ayı itibarıyla 15 bin 329’a fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Ekonomik sıkıntı çeken ve geçinemeyen emeklilere destek olmak” amacıyla Emeklilere Destek Kampanyası başlattı. Eylül ayında başlayan kampanya kapsamında, sosyal yardım alma şartlarını taşıyan ve 7 bin 500 TL ya da altında maaş alan emeklilere her ay bin TL destek ödemesi yapılacağı bildirildi. Belediyenin kampanyasına gösterilen ilgi, Türkiye'de giderek derinleşen ve 7’den 77’ye tüm yurttaşları saran ekonomik krize ayna tuttu.

ABB’nin Emeklilere Destek Kampanyası’nın ilk ayı olan eylül ayında, 7 bin 500 TL ve altında emekli maaşı aldığı belirlenen toplam 6 bin 100 emekli destekten yararlandı. Belediye görevlilerinin ulaştığı yoksul emekli sayısı, kampanyanın henüz üçüncü ayında 15 bini aştı.

ÇARPICI ARTIŞ

Türkiye’deki ekonomik krizin ulaştığı boyutu ortaya koyan verilere göre, ekim ayında emekli desteğinden 10 bin 597 kişi faydalandı. 1 Kasım’da ise emekli desteğinden yararlanan sayısı kayıtlara, 15 bin 329 olarak geçti. Verilere göre, kasım ayı itibarıyla destekten yararlanan emekli sayısı, kampanyanın ilk ayına oranla 2,5 kat arttı.

ABB, Emeklilere Destek Kampanyası’na yönelik duyuru yayımladı. Duyuruda, emeklilere destek ödemesinin devam edeceği belirtilerek, “ABB, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan emekliler için üçüncü kez biner TL destek ödemesi gerçekleştirdi” denildi.

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DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen emekli destek kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilere bazı şartlar koşuluyor. Buna göre, emekli maaşı 7 bin 500 TL ya da altında olan ve emekli maaşı dışında geliri olmayan yurttaşlar desteklerden yararlanabiliyor.