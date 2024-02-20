8. yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda
Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak da bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonunda başladı.
Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonunda başladı.
Komisyon, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.
Yüksel, görüşmelere başlamadan önce yaptığı konuşmada, teklifin hak arama hürriyetinin daha da güçlendirilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, yargılamanın hızlandırılması, kişisel verilerin korunması konularında önemli düzenlemeler içerdiğini öne sürdü.
AKP’nin uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 8. yargı paketi, geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında, sanığa yüklenen suçtan dolayı yargılama sonunda hükmolunan ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek.
Teklif komisyonda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek.