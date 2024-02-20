8. yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda

Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak da bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonunda başladı.

Güncel 20.02.2024 16:20 Giriş: 20.02.2024 16:20

Güncelleme: 20.02.2024 16:25 Kaynak: AA

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