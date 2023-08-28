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8 yaşındaki çocuğun 'oynadığı' tüfek ateş aldı: Annesi hayatını kaybetti

Artvin'de 8 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oynarken, kazara vurduğu annesi yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 28.08.2023 15:54
  • Giriş: 28.08.2023 15:54
  • Güncelleme: 28.08.2023 16:00
Kaynak: AA
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8 yaşındaki çocuğun 'oynadığı' tüfek ateş aldı: Annesi hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu.

Erzurum'dan tatil için ailesiyle Yusufeli'ne gelen Ö.B, Köprügören köyündeki akrabalarının yanında kalmaya başladı.

Sabah saatlerinde kaldığı evdeki tüfekle oynayan Ö.B, kazara annesi H.B'yi yaraladı.

Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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