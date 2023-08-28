İnfaz düzenlemesi, 12 yaşındaki çocuğu istismar eden Uşşaki şeyhine tahliye kapısını araladı!

12 yaşındaki çocuğu istismardan tutuklanan ve 10,5 yıl hapis cezası alan Uşşaki Tarikatı ‘şeyhi’ Eyüp Fatih Şağban’ın infaz yasasından yararlanacağı öğrenildi. Yasadan yararlanamayan Barış Pehlivan ise, gazetecilik yaptığı için hapiste!

Gazeteci Barış Pehlivan’ın ‘devlete karşı suç işlediği’ gerekçesiyle yararlandırılmadığı infaz düzenlemesinden, 12 yaşındaki bir çocuğu istismar eden Uşşaki Tarıkatı ‘şeyhi’ Eyüp Fatih Şağban’ın yararlanacağı ortaya çıktı.

‘Uşşaki Tarikatı’ olarak bilinen yapılanmanın lideri olan Şağban, 12 yaşındaki bir kız çocuğu istismar ettiği için 2020'de tutuklanmış, 10 yıl 5 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında Barış Pehlivan’ın durumuna dikkat çekerek Uşşaki Tarikatı liderinin Şubat ayından serbest kalacağını yazdı.

Terkoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

"... Aklıma meşhur Uşşaki şeyhi geldi. Eminim hatırlıyorsunuz, Uşşaki Şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiğini, benim de aralarında olduğum gazeteci ekibi ortaya çıkarmıştı. Günler süren takibin içerisinde, şeyhin itiraflarını da yayımlamıştık. Her şeyin açığa çıkmasıyla şeyh tutuklanmıştı. Barış Pehlivan işte o haberlerin de yayıncısıydı.

Üç sene sonra merak ettim, acaba Barış Pehlivan’ın faydalanamadığı yasadan, o şeyh faydalanmış mıydı?

… Şeyhin 22.5 ay kapalı cezaevinde kalması yetiyordu. Birkaç ay da açık cezaevinde kalıp tahliye olacaktı. Kısacası çıkan örtülü af sayesinde, Şağban açık cezaevine geçirilmiş olmalıydı.

Yargı kulislerinde dolaşınca işin başka bir boyutu çıktı. Uşşaki şeyhinin şu anda açık cezaevine geçişi tam da infaz yasası konuşulurken kamuoyu tepkisi yaratacaktı. Bu nedenle buna cesaret edilemedi. Yeni yasadan faydalanan şeyhin, cezasını, cezaevi gözlem kurulu kararıyla, kapalı cezaevinde tamamlamasına karar verildi. Buna gerekçe olarak güvenlik gösterildi. Şeyhin avukatı ise bu duruma itiraz edip müvekkilinin hemen açık cezaevine geçirilmesini talep etti.

Konuştuğum şeyhin avukatı da bilgileri teyit etti. Anlattığına göre şeyh, şubat ayında kapalı cezaevinden tahliye olacak. İtirazı kabul edilirse son aylarını açık cezaevinde geçirip yine dışarı çıkacak.

Adaletsizliğin herkes farkında olacak ki adında adalet olan bakanlık, şeyhin erken tahliyesini, açık cezaevine geçirmeden hazırlıyor. Zira açık cezaevindeki herkese verilen izinle dışarı çıkacak şeyhin görüntüsünün, kamuoyunu ayağa kaldırmasından ürküyor. Her şey bu şekilde giderse, çocuk istismar eden şeyh şubatta; yazı yazan Barış martta dışarı çıkacak!"