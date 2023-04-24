Güvenç Dağüstün

Çukurda bu hafta
Bizim insanımızın ölüm ile ilgili tuhaf çıkışları var. Ortadoğulu cehaletimizden midir nedir bilmiyorum, her şeyin şeyini çıkarmaya çok bir teşneyiz....
Suna Kan
Bundan 75 yıl önce, 7 Temmuz 1948 günü dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından hazırlanan bir yasa çıkarıldı....
Merve Dizdar
Cannes, Fransız Rivierası’nın incisi olarak kabul edilir ve sembolü palmiye ağacıdır. Şehir sahilinde yer alan 3 kilometrelik Croisette Caddesi’ndeki palmiye...
#SeninArtıBirinKim
Sinirler gergin. Gergin çünkü hayat durdu. Durmuştu zaten, durgun hal uzadı. Hal böyle olunca kalp kırmalar, küfür kıyametler de başladı....
İşin içinden çıkamadım
Gazeteler Türkiye'de maç günleri baskıya geç gönderilirler. Son maç beklenir. Normal gündemde yazımızı 16:00'ya kadar göndermiş oluruz. Şimdi okuduğunuz gazete için...
Emine Hanım konyak içmiş karyolada yatıyor...
Kaldı 6 gün. Yirmi küsur yıllık karanlıktaki son yazıyı yazmakta olduğuma o kadar eminim ki artık! İçim rahat. Gidip oy...
Hem ayranım dökülmesin...
İlkeli olmak bir insanın hayatını en çok kolaylaştıracak şeydir. İlkeleriniz olduğu zaman saçmalamazsınız. Bir içki firmasının yurtdışında yayınladığı “O gün geldiğinde”...
Emre, yapma kardeşim!
Bugünden sonraki dördüncü yazım tarihi bir güne, 15 Mayıs'a denk geliyor! Uzun zamandır seçimden başka gündemimiz yok, daha otuz gün...
Barış’lara ayıp olmadı mı?
Bekleyemedim, gittim aldım kitabı. Aynı gün imzalısı da geldi. Sevgili dostlarım Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun son kitabı “SS”den söz...
Yapay Zeka’ya “seccade”yi sordum
Günümüzde sıkça adını duyduğumuz, hatta gün geçtikçe daha çok kullanılacak bir “aygıt” olan Yapay Zeka (AI) kısaca şöyle tanımlanıyor: “Yapay...
15 Mayıs’a tertemiz!
Tüm Türkiye gün sayıyor. Bugünün üzerinden altı pazartesi geçecek, ve yedincisinde bu köşede de bir “bayram” yazısı okuyacaksınız. Az kaldı....
Muharrem İnce konusu
Yirmi yıllık orta çağ karanlığından çıkmaya çalışıyoruz. İlk defa bu kadar yakınız. Bütün her şey, herkes 15 Mayıs...
Giderayak
CHP Hatay Milletvekilli Suzan Şahin’in TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı izlemeyeniniz kaldı mı? İzlemediyseniz izleyin lütfen. “Hatay’da kefen...
Hepimiz potansiyel ölüleriz!
Felaketin içinde tanık olduklarımız, felaketten daha da büyük felaket. Akıl alır gibi değil! Aklın alabileceği hiç bir şey...
On üçüncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu!
“Kılıçdaroğlu aday olmasın” diyenleri “düz dünyacılar”ı ne kadar ciddiye alıyorsam o kadar ciddiye alıyorum. Hiçbir fikir üretmeyip ezberden bağıran, sadece...
Tespih reklamında figürasyon
Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile gündeme geldi: Erzurum Valisi Okay Memiş Konu; skandal bir fotoğraf. Hatırlayalım, hatta...