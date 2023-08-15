Barış Pehlivan 5'inci kez cezaevine girdi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 5'inci kez cezaevine girdi. Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusunun kabul edilmemesi halinde 8 ay cezaevinde kalması bekleniyor. Cezavine girmeden önce avukatı Hüseyin Ersöz'ün bürosunda açıklama yapan Pehlivan, "Türkiye'de sadece gerçekleri yazdığı için, sadece gazetecilik yaptığı için insanlar hapse giriyor. Benimkisi sadece bu büyük kavgada, bu okyanusta bir kum tanesi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay ceza aldı ve bugün 5’inci kez cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik hakkından yararlanmak için yaptığı başvurusuna yanıt alamayan Pehlivan, itirazının kabul edilmemesi halinde 8 ay açık cezaevinde kalacak.

Pehlivan, cezaevine girmeden önce Avukatı Hüseyin Ersöz’ün bürosunda dayanışmaya gelenlerle buluşarak burada bir açıklama yaptı. Pehlivan "Bunun beni aşan bir mesele olduğunu siz de biliyorsunuz. Bu biraz da halkın gerçekleri öğrenme çabası. Bu biraz da kamuoyunun bilgilenme hakkının gaspı meselesi. Ben onun mücadelesini veriyorum. Yoksa Barış Pehlivan meselesi bu değil. Yoksa ben girerim. İçeride yine yazmaya devam ederim. Yine gerçekler için mücadele etmeye devam ederim. Ama dönüp dolaşıp Türkiye özellikle son 20 yıldır böylesi meseleler ile meşgul oluyor. Sadece gerçekleri yazdığı için, sadece gazetecilik yaptığı için insanlar hapse giriyor. Benimkisi sadece bu büyük kavgada, bu okyanusta bir kum tanesi. Mücadeleye devam edeceğim" dedi.

"GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI İÇİN DİLEKÇE SUNACAĞIZ"

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sunulmak üzere, Barış’ın teslimiyle sunulacak bir dilekçe bu, bir dilekçe hazırladık. Bu dilekçede özellikle Barış hakkındaki son dönemdeki tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarını da konu aldık. Yine şu anda FETÖ hükümlüsü olan bir kişi tarafından, cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada darp edeceği yönünde bir yazı da vardı. O yazıyı da ekledik. Bugün Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’na Barış’ın can güvenliğinin sağlanması ve özellikle kendisine karşı husumet besleyebilecek hükümlülerinin de açık ceza kurumunda bulunabileceği gerekçesiyle, gerekli tedbirlerin alınması yönünde bir dilekçe sunacağız."

"MESELENİN BENİMLE İLGİLİ OLMADIĞINI BİLİYORUM"

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde bir açıklama daha yapan gazeteci Barış Pehlivan, "Geçici 10. maddenin 2. fıkrası benim özgür olmamı emrediyor. Ben maalesef bu ülkenin vatandaşı olmama rağmen Meclis'ten çıkan yasadan yararlanamıyorum. Benim bir cinayet hükümlüsünden, tecavüz hükümlüsünden, dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar? Meselenin benimle ilgili olmadığını biliyorum. Türkiye'de yakın dönemde yaşananların okyanusta kum tanesi olduğunu biliyorum. Ben burada içeri girerken benim kitaplarımı, yazılarımı da içeriye sokmak istiyorlar. Ben daha önce nasıl girdiğimde kitap yazdıysam, yazı yazdıysam kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.