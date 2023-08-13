Gazeteci Barış Pehlivan: Beni esir olarak cezaevinde tutacaklar

Covid-19 izninin bittiği gerekçesiyle bir kez daha cezaevine girecek olan Gazeteci Barış Pehlivan, yaşadığı süreci anlattı. Pehlivan, "Onlar benim mücadele etmemi istemiyorlar. Benim akıl sağlığımı yitirmemi, bu mesleği bırakmamı istiyorlar. Beni cezaevine koyarak sadece kendinizi tatmin edersiniz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Cezaevine girmeye hazırlanan Gazeteci Pehlivan, “15 Ağustos’ta açık cezaevine girersem bilin ki ben esirim. Bu hukuk değil. Beni esir olarak orda tutacaklar” ifadelerini kullandı.

Bakırköy İnfaz Hâkimliği kararı iptal etmemesi halinde Gazeteci Barış Pehlivan 2 gün sonra 5’inci kez cezaevine girecek. Pehlivan’ın sadece gazetecilik mesleğini icra ettiği için cezaevine girecek olmasına ilişkin tepkiler ise devam ediyor.

Twitter üzerinden Pehlivan’a verilen hapis cezasına ilişkin “Asıl Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan konuşulmalı”, “Bu ülkede her dönemde, hep muhalif mevcut iktidara muhalif olanların yazıları, sözleri "suç" olmuştur. Fikir özgürlüğü dediğimiz şey, mevcut iktidarı övmeden, güzellemeden, hatalarını, suçlarını, usulsüzlüklerini örtbas etmeden ibarettir” gibi yorumlar yer aldı.

HİÇ HAKSIZ ÇIKMADIM

15 Ağustos’ta cezaevine girmesi beklenen Barış Pehlivan “B Yüzü” adlı Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. “Benim hikâyem” başlıklı videoda 20 yıldır gazetecilik yaptığını hatırlatan Pehlivan, “Büyük ihtimalle 15 Ağustos’ta sadece gazetecilik yaptığım için açık cezaevine teslim olacağım. Hakkımda galiba 150’ye yakın soruşturma açıldı bugüne kadar. 15 Ağustos’ta açık cezaevine girersem bilin ki ben esirim. Beni esir olarak orda tutacaklar. Onlar benim mücadele etmememi istiyorlar. Benim bu mesleği bırakmamı istiyorlar. Ama aksine ben de daha motive olmaya çabalıyorum, kendime bunu da atlayabileceğimi inandırmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da hiç haksız çıkmadım” dedi.