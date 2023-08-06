"Yasada olmayan hüküm Barış Pehlivan için uygulanmak isteniyor"

5. kez cezaevine girmesi beklenen gazeteci Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik talebini reddeden cezaevi müdürlüğünün, yanıtında, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren infaz düzenlenmesiyle ilgili yasanın geçici 10. maddesinin uygulanma şartlarını göz ardı ettiğini söyledi.

15 Ağustos’ta 5. kez cezaevine girmesi beklenen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik talebini reddeden Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün yanıtında 15 Temmuz'da yürürlüğe giren infaz düzenlenmesiyle ilgili yasanın geçici 10. maddesinin uygulanma şartlarını göz ardı ettiğini söyledi.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Hüseyin Ersöz, "7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış. Kanun koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, cezaevi müdürlüğünün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır" dedi.

Hakimliğin vereceği kararın, Türkiye'nin 'hukuk devleti' standardının da ölçüsü olacağını vurgulayan Ersöz, Bakırköy İnfaz Hakimliği'ne çarşamba günü itirazda bulunacaklarını da söyledi.

CHP'LİLER, YILMAZ TUNÇ İLE GÖRÜŞECEK

Ersöz ayrıca yasada olmayan bir hükmün Barış Pehlivan için uygulanacak olmasından dolayı CHP'li milletvekillerinin de konuyu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceğini aktardı.