Adalet Bakanı'ndan Barış Pehlivan görüşmesine veto: CHP heyeti ile görüşmesini iptal etti

CHP heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik sürecine ilişkin görüşmesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından iptal edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ile gerçekleştireceği görüşmeyi iptal etti.

5. kez cezaevine girmeye hazırlanan gazeteci Barış Pehlivan için harekete geçen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki heyetin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme iptal edildi.

Görüşmenin iptal edilmesinin gerekçesinin ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'programı' olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı.

31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.

Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullanmıştı.

CHP heyeti sürece ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştirileceğini duyurmuştu.