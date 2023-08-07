Barış Pehlivan hakkında verilen karara avukatından itiraz

Gazeteci Barış Pehlivan, tam 1 hafta sonra 5. kez cezaevine girecek. Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, bugün Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara (Silivri) Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etti.

3 yıl önce çalıştığı haber sitesinde yayımladığı haber nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen Barış Pehlivan, koronavirüs izni bittiği gerekçesiyle tam bir hafta sonra 5. kez cezaevine girecek.

31 Temmuz’da çıkarılan kanunla ‘terör suçları’ dışında ceza almış her suçtan hükümlüye cezaevine dönmeme imkânı verildi. Ancak aynı düzenleme kapsamında olmasına rağmen Barış Pehlivan, bu imkândan yararlanamadı.

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, birçok ağır suçlunun yararlandığı denetimli serbestlik düzenlemesinden faydalanabilmesi için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden bulunduğu talebe yanıt Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan geldi. Cezaevi, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin ‘yerine getirilemediğini’ söyledi.

Ersöz, yarın bir kez daha gazeteci Barış Pehlivan’a denetimli serbestlik kararı verilmesi için başvuruda bulunacak.