8 yıl geçti tek bir kişi yargılanmadı

Haber Merkezi

Cenazesi 7 gün boyunca sokak ortasında bekletilen Taybet Ana’ın katledilmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Tek bir kişi yargılanmadı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında evinin önünde keskin nişancıların hedef alması sonucu 57 yaşındaki Taybet İnan (Taybet Ana) katledildi. Taybet Ana'nın katledilmesinin ardından kendisini kurtarmaya giden akrabası Yusuf İnan da evinin avlusunda vuruldu. 20 saat boyunca yaralı halde bekletilen Yusuf İnan, kan kaybından yaşamını yitirdi. Aradan 8 yıl geçmesine rağmen tek bir kişi yargılanmadı. Eşinin cansız bedeni 7 gün sokak ortasında kalan Halit İnan, "Bu yaşatılan vahşet unutulmaz. Mücadele devam edecek" dedi.