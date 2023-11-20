8 yıl önce katledilen Dr. Dağdemir anıldı

ANKA

Samsun Tabip Odası Kadın Hekim Kolu, görevi başındayken 8 yıl önce katledilen meslektaşları Aynur Dağdemir’i mezarı başında andı. Kadın Hekim Kolu adına açıklama yapan Sema Aydoğdu, “Kadına karşı şiddet, kadın hakkı ihlalleri farklılıklar gösterse de dünyanın tüm bölgelerinde sınır ve sınıf ayrımı olmaksızın devam ediyor” dedi.

Aydoğdu, özetle şunları söyledi: “Sekiz sene önce 19 Kasım’da meslektaşımız, kız kardeşimiz Dr. Aynur Dağdemir eşi tarafından şiddete uğrayan sekreterini korumaya çalışırken katledildi. Acımız ve öfkemiz hâlâ taze, mücadelemiz ise sonsuz. Dünyanın birçok ülkesinde çok zor ve uzun mücadeleler sonucu elde edinilmiş kazanımlar, elimizden alınmaya çalışılıyor. Ülkemizde her gün ortalama üç kadın kocası, birlikte yaşadığı erkek veya aile bireylerinden başka bir erkek tarafından baskı, işkence ve zulme boyun eğmemeye karar verdiği için katlediliyor. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyor, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmasını istiyoruz.”