8 yıl süren kayyum yönetimi Diyarbakır'a 2,5 milyar TL borç bıraktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, kayyum yönetiminin 2 milyar 438 milyon TL borç bıraktığını ve 31 Mart-8 Nisan tarihleri arasında 411 milyon ödeme yaptığını açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Sümer Park’ta gazetecilerle bir araya geldi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, programda konuşan Eşbaşkan Serra Bucak, envarteer sayımları ve taşınmazlara dair incelemelerinin devam ettiğini ifade etti.

Hukuki süreçlere dair çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bucak, "8 yıllık kayyım sürecinde belediye hizmet binamız ve bütün çalışmalarımız başta basın olmak üzere tüm dinamiklere kapalıydı. Bu hali değiştireceğiz. Belediyemizin bütün kapıları basın başta olmak herkese sonuna kadar açıktır” dedi.

Bucak, kent konseyleri ve kent danışma meclisleriyle tüm alanlarda çalışma yürüteceklerini belirtti. Bucak, kayyumdan geriye kalan borçlara dair, "Bugün itibariyle tespit ettiğimiz iç denetim tablosu var. Genel borç 2 milyar 438 milyon TL" dedi.

"BİR HAFTADA 411 MİLYON ÖDEME YAPILMIŞ"

Belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSK) borcunun 907 milyon olduğunu aktaran Bucak, şu bilgileri verdi:

"31 Mart- 8 Nisan arası 411 milyon harcandı. 31 Mart seçimlerinden sonra haksız hukuksuz bir şekilde bir yere sığmayan 411 milyon ödeme yapılmış. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın net bütçesi 75 milyon 126 bin. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı'nın 25 Mart itibariyle harcanmış bütçesi 46 milyon 64 bin. Bu bütçenin yüzde 61.32’si. Biz henüz iki haftadır mazbata almışken basın yayın bütçemizin bu kadarı harcanmış. Bu harcamanın yüksek çoğunluğunun seçim dönemi harcamaları olduğunu düşünüyoruz."