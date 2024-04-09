80 suç kaydı olan erkek, kendisinden boşanan kadını bıçakladı

Malatya’da 80 suç kaydı bulunan erkek, kendisinden boşanan kadına bıçakla saldırdı. 46 yaşındaki kadın yaralandı.

Malatya’da 80 suç kaydı bulunan erkek, kendisinden boşanan kadına bıçakla saldırdı. 46 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kendisinden boşanan N.A.’nın kaldığı konteyner kente giden G.A. (46) N.A.'ya (46) saldırdı. G.A.’nın bıçaklı saldırısına maruz kalan N.A. sırt ve kulak kısmında yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

80 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen G.A.’nın suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.