81 ilin 11'ini kadın başkanlar yönetecek

Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek.

81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı.

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmiş, seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçilmişiti.

Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

Antep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını, geçen dönem de başkanlık koltuğunda oturan AKP'li Fatma Şahin önde bitirdi.

Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.

Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu. Köksal, seçim sürecinde DEM Partiye yönelik söylemleri ile parti içi ve parti dışında çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.

Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise CHP'li Melek Mızrak Subaşı oldu.

DEM PARTİ LİSTELERİNDEN 4 KADIN ADAY BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA

DEM Partili Ayşe Serra Bucak Küçük Diyarbakır Büyükşehir Başkanı olurken Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı'da da Hazal Aras kentleri yöneten kadın başkanlar olacak.

Ancak DEM Parti listelerinden 4 kadın aday resmi olarak belediye başkanlığını kazanmış olsa da eşbaşkanlık nedeniyle kazandığı 10 ilde de bir kadın bir erkek başkan aynı anda belediye başkanlığı yapacak.