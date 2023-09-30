88 bin kişi göç etti

Dış Haberler

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a düzenlediği operasyonun ardından bölgeden Ermenistan’a geçenlerin sayısı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) bölgedeki temsilcisi Kavita Belani, Karabağ’da yaşayan 88 bin kişinin Ermenistan sınırını geçtiğini açıkladı. DW’nin haberine göre Belani, Ermenistan hükümetinin bu kadar çok sayıda insanın ihtiyacını karşılamakta zorlandığını kaydetti.

Bakü’nün operasyonu öncesi bölgede 120 bine yakın Ermeni yaşıyordu. Geçen hafta yaptığı açıklamada Karabağ’daki Ermenilere evlerinde kalmalarının daha iyi olacağını söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, her ihtimale karşı 40 bin ailelik yer hazırladıklarını söylemişti. Önceki gün ise Azerbaycan’ı "etnik temizlikle" suçlayan Paşinyan “önümüzdeki günlerde Karabağ’da hiç Ermeni kalmamasını beklediğini” kaydetmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, “Paşinyan oldukça iyi biliyor ki Karabağ’ın Ermeni sakinleri bölgeden kendi isteğiyle ayrılıyor” açıklaması yapmıştı. Konuyla ilgili ihtiyatlı bir duruş sergileyen Moskova da toplu göç nedeniyle Bakü'ye yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. Kremin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Bu durumdan kimin suçlu olduğunu söylemek zor. Bu tip eylemler için doğrudan bir sebep yok” dedi.