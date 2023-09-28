Yollarda insanlık dramı

Dış Haberler

Azerbaycan'ın askeri operasyonunun ardından Dağlık Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'a kaçışı devam ediyor. Bakü, Ermenilerin haklarının güvence altına alınacağını açıklasa da Erivan şu ana kadar yaklaşık 42 binden fazla Karabağlının Ermenistan'a geçtiğini açıkladı. Dağlık Karabağ'da yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor.

Yollarda büyük bir hüzün yaşanırken eski Karabağ Devlet Bakanı Ruben Vardanyan’ın Laçin koridorunu geçerken gözaltına alındığı açıklandı. Ermenistan hükümeti, Vardanyan’ın korunması için AİHM’ye başvurdu. Erivan ayrıca Bakü’den Vardanyan’ın nereye götürüldüğü ve ne durumda olduğu konusunda bilgi talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Azerbaycan'a uluslararası gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmesine izin vermesi için çağrıda bulundu. Baerbock, "Gözlemcilerin en kısa sürede gönderilmesi için ortaklarımızla sıkı şekilde çalışıyoruz" dedi. Yaşananları büyük bir endişeyle takip ettiklerini söyleyen Baerbock, "Kimse oradaki insanların ne durumda olduğunu ve ne yaşamak zorunda kaldığını gerçekten bilemiyor" dedi.

Öte yandan Bakü yönetimi, Dağlık Karabağ operasyonunda 192 Azeri askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.