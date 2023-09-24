Karabağ için Bakü’den adım

Karabağ’daki ateşkesin ardından Bakü, Ermeni nüfusu için çalışma grubu kurduğunu açıkladı. Avrupa’nın bölgedeki Ermeniler için güvenlik çağrısı ise sürüyor.

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Batı’dan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenilere yönelik güvenlik çağrıları devam ediyor. Ateşkesin ardından uluslararası hukuka göre, Azerbaycan’a ait olan Dağlık Karabağ’ın “yeniden entegrasyonu” öngörülüyor. Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ardından Bakü, bölgedeki Ermenilerin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü için çalışma grubu kurdu.

Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in başkanlığındaki çalışma grubunun Karabağ’da sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunlarının merkezi çözümü faaliyet göstereceği bildirildi. Grubun faaliyetleri kapsamında önceki gün 40 ton gıda ve temizlik ürününün yanı sıra ekmek de taşıyan 2 tır ve 2 kamyonun Ağdam-Hankendi yoluyla Karabağ'daki Ermeniler için gönderildiği açıklandı. Ayrıca Ağdam, Fuzuli ve Kelbecer'de 1000 kişinin barınabileceği çadır kamplar kurulduğu belirtildi. Okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için Ermeni nüfusa yakıt gönderileceği ifade edildi. Hem Rus Barış Gücü hem de sivil halkın ihtiyacı için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatının Laçın-Hankendi yoluyla sağlandığı aktarıldı.

GÜVENLİK SAĞLANMALI

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün yaptığı açıklamada, AB’nin Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusuna yönelik operasyonu kınadığını aktardı. Borrell, “İnsani yardım aktörleri özgürce hareket edebilmelidir. AB ve üye devletleri acil insani yardım sağlamaya hazırdır. AB, Bakü ve Karabağ Ermenilerini derhal kapsamlı ve şeffaf bir diyaloga başlamaya çağırıyor” dedi.