9.500 TL altı bilgisayarlar: 9.500 lira altı laptop modelleri

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde gençlere vergisiz bilgisayar vaadini 9.500 TL altındaki bilgisayarlara 5.500 tl destek verileceği şeklinde açıklamasının ardından 9.500 tl altı laptop modelleri araştırılmaya başlandı. Peki, 9.500 TL altı bilgisayarlar hangileri? İşte 9.500 lira altı laptop modelleri...

9.500 TL altı bilgisayarlar | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan geçtiğimiz seçim döneminde üniversiteli öğrencilere dönük akıllı telefon ve bilgisayar alışverişlerinde bir seferliğe mahsus vergi alınmayacağına yönelik vaadine dair seçimlerden aylar sonra yeni bir açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan üniversite öğrencisi gençlere 9.500 liranın altındaki bilgisayarlar için 5.500 TL destekte bulunulacağını duyurmasının ardından 9.500 TL altı laptoplar gündemde araştırılmaya başlandı. Peki, 9.500 TL altı bilgisayarlar hangileri? İşte 9.500 lira altı laptop modelleri...

9.500 TL altı bilgisayarlar