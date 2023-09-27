Öğrencilere vergisiz telefonun şartları netleşti

Öğrencilere vergisiz cep telefonu şartları dün netleşti. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışı düzenlemesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile belli oldu. Peki, vergisiz satılacak telefon modelleri hangileri, ne zaman satılacak?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamada en çok dikkat çeken ise üniversite öğrencilerine vaat edilen vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı oldu.

Erdoğan, 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verileceğini söyledi.

Peki, vergisiz telefon ne zaman satışa çıkacak, hangi modelleri kapsayacak?

Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz" dedi.

Erdoğan açıklamasında "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16.7'si kadar tutarda destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, öte yandan "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz" açıklamasında bulundu.



VERGİSİZ TELEFONDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?



Erdoğan'ın açıklamasına göre örgün eğitimde yer alan öğrenciler bu imkandan yararlanabilecek. Açıköğretimde okuyanlar yararlanamayacak.



HANGİ MODELLERİ KAPSAYACAK?



9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları bu kapsamda yer alacak.

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.



SATIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar, ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek.