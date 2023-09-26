Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi şartlarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Saray'da toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi sağlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, toplantının ardından şöyle konuştu:

"3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Orta Vadeli Programın adeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12. Kalkınma Planı'nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon; 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

"ÜLKEMİZİ SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASAYA KAVUŞTURMAK İÇİN YENİ YASAMA DÖNEMİNDE ÇABALARIMIZ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen yeni anayasa sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurlarını saygıyla yâd ettik. Bir daha darbeler yaşanmamasını, milletimizin evlatlarını bir sağdan bir soldan mantığı ile asılmaması için daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için yeni yasama döneminde çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

"FİYATI 9 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYEN CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLAR İÇİN TOPLAMDA 5 BİN 500 LİRALIK DESTEK VERECEĞİZ"

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI'NA DAİR KANUN TEKLİFİNİ MECLİS'İMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN KARABAĞ'DAKİ ERMENİLERE SERGİLEDİĞİ TAVIR HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR"

Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarasından hepimiz gurur duyduk. Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum. 30 yıl boyunca yaşadıkları acı, zulüm ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere sergilediği tavır her türlü takdirin üzerindedir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddialarının tamamı safsata ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz. İnşallah Zengezur koridorunu en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la demiryolu ve karayolu irtibatımızı kesintisiz hale getireceğiz. Bölgemizi inşallah barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.

"MİLLİ BÜNYEMİZİ, MANEVİ DEĞERLERİMİZİ HEDEF ALAN SİNSİ KAMPANYALARIN AMACI BU GÜÇLÜ KALEYİ YIKMAK"

Son dönemde gençlerimiz başta olmak üzere milli bünyemizi, manevi değerlerimizi hedef alan sinsi kampanyaların amacının bu güçlü kaleyi yıkmak olduğu açıktır. Bu kirli ve sinsi saldırıyı da Allah'ın izniyle boşa çıkarcağız. Ülkemize ve milletimize karşı boynumuzun borcu olan mücadelede milletimizden, yasama ve yargı organlarından daha fazla destek beklediğimizi belirtmek isterim. Son terörist de ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılana dek bu mücadeleyi içeride ve dışarıda azimle sürdüreceğiz.

"ATTIĞIMIZ ADIMLARLA OTOMOBİL PİYASASINDAKİ BALONU SÖNDÜRDÜK"

Son dönemde artan hayat pahalılığı gündemimizden çıkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 6 ay 6 bin kilometre sınırından ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız adımlarla otomobil piyasasında balonu söndürdük. İlan sitelerini, sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin temini ve fiyatıyla ilgili benzer tamahkarlıkların yaşandığını görüyoruz. Depremzedelerimizi mağduriyeti fırsata çeviren aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız. Gereken hukuki, idari ve yasal tedbiri alarak bu fırsatçıların kararlılıkla üzerine gideceğiz."