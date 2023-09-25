Erdoğan ve Aliyev'den Nahçıvan'da ortak açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında konuşan İlham Aliyev, "Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz" dedi.

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine dikkat çeken Erdoğan ise Azerbaycan ile ilişkileri arttırmak istediklerini vurguladı.

Erdoğan, "Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında şunları dile getirdi:

"Son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azebaycan, geçen 3 yıla yakın süre boyunca haklı endişelerine karşılığı maalesef bulamadı. Kendi topraklarında operasyon gerçekleştirmek zorunda kaldı. Operasyonun başarısı bizim için iftihar meselesidir. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını istiyoruz. Bölgemizde barışın tesis edilmesi halklarımıza olan borcumuzdur."