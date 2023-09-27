9.500 TL altı telefonlar: 9.500 lira altı Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo telefon modelleri
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde gençlere vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar vaadini 9.500 TL altındaki akıllı telefonlara 5.500 tl destek verileceği şeklinde açıklamasının ardından 9.500 tl altı telefonlar araştırılmaya başlandı. Peki, 9.500 TL altı telefonlar hangileri? İşte 9.500 lira altı Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo telefon modelleri...
9.500 TL altı telefonlar | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan geçtiğimiz seçim döneminde üniversiteli öğrencilere dönük akıllı telefon ve bilgisayar alışverişlerinde bir seferliğe mahsus vergi alınmayacağına yönelik vaadine dair seçimlerden aylar sonra yeni bir açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan üniversite öğrencisi gençlere 9.500 liranın altındaki akıllı cep telefonları için 5.500 TL destekte bulunulacağını duyurmasının ardından 9.500 TL altı telefonlar gündemde araştırılmaya başlandı. Peki, 9.500 TL altı telefonlar hangileri? İşte 9.500 lira altı Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, HP telefon modelleri...
9.500 TL altı telefonlar
9.500 lira altı Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, HP telefon modelleri aşağıda sıralı şekilde bulabilirsiniz. İşte üniversite öğrencilerinin 5.500 lira destek alarak edinebilecekleri akıllı telefonlar listesi:
- Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
- OPPO: A15, Reno 5 Lite,
- Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16
- Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
- TCL: 20 SE, 20 E, L7,
- Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
- Tecno Mobile: Camon 16,
- General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
- Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
- Reeder: S19 Max Pro S
- OMIX: X5
9.500 lira altı telefonlar fiyat listesi
9.500 TL altı Realme telefon fiyat listesi
- Realme 10 128 GB: 9.499 TL
- Realme 6 Pro: 8.999 TL
- Realme XT 128 GB: 8.999 TL
- Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
- Realme C55 128 GB: 7.999 TL
9.500 TL altı Samsung telefon fiyat listesi
- Samsung Galaxy A30: 7.900 TL
- Samsung Galaxy A31: 9.499 TL
- Samsung Galaxy A32: 9.399 TL
- Samsung Galaxy M33 5G: 9.000 TL
- Samsung Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
- Samsung Galaxy M22: 8.684 TL
- Samsung Galaxy A21s: 8.499 TL
- Samsung Galaxy A22: 8.588 TL
- Samsung Galaxy M14 5G: 8.526 TL
- Samsung Galaxy A24: 8.299 TL
- Samsung Galaxy A12: 7.719 TL
- Samsung Galaxy M23 5G: 7.719 TL
9.500 TL altı Xiaomi telefon fiyat listesi
- Xiaomi Redmi Note 12S: 9.452 TL
- Xiaomi Redmi Note 12: 8.587 TL
- Xiaomi Redmi Note 11S: 8.999 TL
- Xiaomi Redmi Note 11: 8.390 TL
- Xiaomi Redmi Note 10S: 8.499 TL
- Xiaomi Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
- Xiaomi Redmi 10 2022: 5.999 TL
- Xiaomi Redmi Note 10S: 8.499 TL
- Xiaomi Redmi 9C: 4.799 TL
9.500 TL altı Oppo telefon fiyat listesi
- Oppo A54: 6.399 TL
- Oppo A91: 8.999 TL
9.500 TL altı Huawei telefon fiyat listesi
- Huawei Nova 9 SE: 9.399 TL
- Huawei P40 Lite: 7.899 TL
- Huawei Nova Y90: 9.150 TL
- Huawei Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
- Huawei P30 Lite 64 GB: 7.999 TL