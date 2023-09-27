9.500 TL altı telefonlar: 9.500 lira altı Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo telefon modelleri

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde gençlere vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar vaadini 9.500 TL altındaki akıllı telefonlara 5.500 tl destek verileceği şeklinde açıklamasının ardından 9.500 tl altı telefonlar araştırılmaya başlandı. Peki, 9.500 TL altı telefonlar hangileri? İşte 9.500 lira altı Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo telefon modelleri...

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