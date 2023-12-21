9 ilandan 7’sine tek kişi girebildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin yayımladığı ön değerlendirme sonuçlarına göre, giriş sınavlarının 9 tanesinden 7’sine tek kişi girebildi.

Berkay SAĞOL

YÖK’ün tüm engellemelerine rağmen üniversitelerin kişiye özel ilanları bitmek bilmiyor. Bu kez adrese teslim ilanlar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlandı. Üniversite 24 Kasım’da akademik kadro ilanı yayımlayarak 9 kişilik öğretim elemanı alacağını açıkladı. 15 Aralık’ta ise ön değerlendirme sonuçları yayımlanan ilanların giriş sınavları pazartesi günü gerçekleşti.

9 farklı öğretim elemanı alımı için açılan akademik kadro ilanlarının ön değerlendirme sonuçlarına göre, 7 kadronun giriş sınavına, yalnızca bir kişi girmeye hak kazandı. Bazı kadroların ön değerlendirmesine bile yalnızca bir kişi başvurabildi.

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programı için açılan ilana başvuran 2 kişi arasında A.Z.B. “İşletme bölümü lisans mezunu olup tezli yüksek lisansını Muhasebe Finansman alanında yapmış olmak. E-ticaret eğitimi almış olup, presenteism, örgütsel sinizm ve iş tatmini üzerine çalışmaları bulunmak” şartlarını karşılayarak tek başına sınava girdi. Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, İç Mekan Tasarımı Programı için açılan ilanın sınavına da A.A. tek başına girdi.

Kale Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için açılan ilanda da, “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü lisans mezunu olup Turizm İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İşbirliği ve turizm işletmelerinin rekreasyon etkinlik alanları üzerine çalışmaları bulunmak” şartı arandı.

İlana iki kişi başvururken, H.R.G. tek başına sınava girmeye hak kazandı. Gündoğan’ın, “Turizme Hizmet Sunan Otel İşletmelerinin Rekreasyon Etkinlik Alanlarınınİçerik Analiziyle Belirlenmesi” ve “Turizme hizmet Sunan Otel İşletmelerinin Rekreasyon Etkinlik Alanlarının İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı bildirileri bulunuyor.

KARİYER MERKEZİNE MÜHENDİSLİK ŞARTI

Rektörlük Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi için açılan ilanda ise “İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup kariyer planlaması konusunda çalışması bulunmak” şartları arandı. İlana 3 kişi başvururken iki kişi çalışma şartını karşılayamadığı için girişi sınavına katılamadı.

Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi için alınacak akademisyen için, “Kimya bölümü lisans mezunu olup Analitik Kimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Sanayi İşbirliği, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kapsamındaki projelerde çalışmış olmak” şartları arandı. İlana 3 kişi başvururken, puanı diğer iki adaydan daha düşük olan H.Ç.Y. sınava tek başına girdi.

ÖN DEĞERLENDİRMEYE BİR KİŞİ BAŞVURABİLDİ

Rektörlük Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi için açılan, “Lisans ve tezli yüksek lisansını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olup belgelendirmek kaydıyla, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili yurt dışı kurumlarında en az bir yıl çalışmış olmak” şartları aranan kadronun giriş sınavına da bir kişi girebildi.

Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne alınacak öğretim elemanı için “Sınıf Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup Eğitim Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Resmi olarak belgelendirmek kaydıyla uzaktan eğitim ve hibrit öğrenme konusunda eğitim almış olup örgütsel adalet ve afetlere hazırlık üzerine çalışmaları bulunmak” şartları arandı. Bu ilana da yalnızca bir kişi başvurabildi ve sınava tek başına girdi.