Özel ilan ısrarı sürüyor

Berkay SAĞOL

Açtığı kişiye özel doktor öğretim üyesi kadrosu yapılan hata sonucunda ortaya çıkan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete’de düzeltme ilanı yayınladı. Üniversite tarafından açılan 51 ilanın 15 tanesi için düzeltme ilanı verildi. 51 ilan arasından dikkat çeken uygulamalı sosyoloji anabilim dalı için yapılan hata düzeltildi ancak kadroya alınacak kişi değişmedi.

Daha önceki ilanın açıklama kısmında yer alan “hareketlilik ve göç alanında tamamladım” cümlesi, “Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak, göç ve toplumsal hareketlilik konularında çalışmalar yapmış olmak” cümlesiyle değiştirildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin sosyoloji bölümünün kadrosunda 6 akademisyen bulunuyor. Kadro açılan uygulamalı sosyoloji anabilim dalında ise yalnızca 1 araştırma görevlisi bulunuyor. Araştırma görevlisi olarak görev yapan E.Ç.T’nin “Toplumsal Hareketilik Stratejileri: Türkiye ve Almaya Üzerine Niteliksel Bir Çalışma” isimli akademik çalışması bulunuyor.