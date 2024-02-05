9 kadın gazeteci hala cezaevinde

Haber Merkezi

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), "Ocak Ayı Kadın Gazetecilere Dönük Hak İhlalleri Raporu"nu yayınladı. Raporda yeni yılda da kadın gazetecilere yönelik pek çok şiddet olayı yaşandığı, haklarının gasp edildiği ve mesleklerini yapmalarının engellendiği belirtildi.

9 kadın gazetecinin mesleklerini icra etmek istedikleri için tutuklandıklarının hatırlatıldığı raporda, “Dışarıda haber takibi yapan kadın gazeteciler ise her türlü tehdide maruz kalıyor. Hiç kimse gazetecilerin haber yapma hakkını tehdit, baskı ve tutuklamalar ile gasbedemez” ifadeleri yer aldı.

YARGI KISKACI

Raporda, “Birçok kadın gazeteci gibi Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu da yargılanıyor. 18 Ocak’taki ikinci duruşmasında da tahliye edilmedi” denildi. Raporun devamında şu ifadelere yer verildi: “Ocak ayında ‘ifade özgürlüğüne’ dair açılan 18 davanın duruşması görüldü. 1 gazeteciye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, 1 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteciye dava açıldı. 1 gazeteci tehdit edildi. İşten çıkarılmaya karşı greve giden 6 kadın gazeteci, ifade için emniyete çağrıldı. 24 haber ve 219 sosyal medya içeriğine erişim engeli getirildi.”