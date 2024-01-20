İntikam alınıyor

Haber Merkezi

Ankara Sincan Kadın Cezaevi’nde yaklaşık 9 aydır tutsak bulunan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve MA editörü Dicle Müftüoğlu’nun, ikinci duruşmasında da tutukluluğunun devamına karar verildi. Mesleki faaliyetlerinden dolayı “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt yöneticiliği” iddialarıyla yargılanan Müftüoğlu’nun tahliye edilmemesine meslektaşları tepki gösterdi.

Anayasa’nın askıya alındığını belirten Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, MA'ya yaptığı açıklamada Kürt gazetecilerin davalarına batıdaki meslektaşlarının gereken duyarlılığı göstermemesini eleştirdi.

Dedeoğlu, “Burada bir kişi yargılanmıyor, meslek yargılanıyor. Bugün Dicle bazında, yarın benim ve senin bazında yargılanır. Gazetecilik mesleğini el üstünde tutmalıyız” dedi. Dedeoğlu, son olarak herkesi 29 Şubat’ta görülecek üçüncü duruşmaya çağırdı.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) üyesi Nurcan Yalçın da, "Dicle’nin tutukluluğu şuan Özgür Basın’a yönelik bir intikam almadır” ifadelerini kullandı.