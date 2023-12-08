Hakim savunmayı bile beklemedi

Haber Merkezi

Gazeteci Dicle Müftüoğlu 8 ay sonra hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 18 Ocak tarihine erteledi.

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 29 Nisan’da 15 kentte düzenlenen operasyonlarda DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Sedat Yılmaz da gözaltına altındı. Gözaltına alınan Müftüoğlu, Yılmaz ile birlikte çıkarıldıkları Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandılar. Müftüoğlu 8 ay sonra Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Müftüoğlu gazetecilik faaliyetlerinin örgütsel faaliyet olarak adlandırıldığını belirterek, "Bugün benimle birlikte tutuklu bulunan 63 gazeteci, gerçekleri yazdıkları için tutuklu bulunuyorlar. Kadınların, çocukların sesi oldukları için benim gibi tutuklular. Biz gazeteci olduğumuz için tutukluyuz" dedi. Avukatlar Veysel Ok ve Emine Özhasar'ın savunma yapması beklenmeden DFG Eş Başkanı gazeteci Dicle Müftüoğlu ile ilgili 'tutukluğuna devam kararı' verildi. Mahkeme heyeti açık ve gizli tanıkların ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazılmasına karar verdi. Dicle Müftüoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, davayı 18 Ocak 2024'e ertelendi.