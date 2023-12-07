BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu hakim karşısına çıktı
Yazarımız Gözde Bedeloğlu, 9 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan "Dünden bugüne 'devleti koruyanlar'" başlıklı yazısı nedeniyle MHP'li Sermet Akay'ın şikâyetiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
MHP 27.ve 28. Dönem Antep Milletvekili Sermet Akay'ın şikâyetiyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılanan yazarımız Gözde Bedeloğlu bugün hakim karşısına çıktı.
Bedeloğlu'nun gazetemizde 9 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan "Dünden bugüne 'devleti koruyanlar'" başlıklı yazısı nedeniyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Duruşmaya katılan Bedeloğlu, suçlamaları kabul etmediğini ve yazısında suç unsuru gözetecek bir ifade olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, Sermet Atay ve avukatının dosyaya katılma taleplerini kabul ederken esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.
Bir sonraki duruşma 22 Şubat 2024'te saat 14.30'da yapılacak.