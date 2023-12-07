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Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alınarak ifadeye götürülen Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, serbest bırakıldı.

Medya
  • 07.12.2023 10:16
  • Giriş: 07.12.2023 10:16
  • Güncelleme: 07.12.2023 12:53
Kaynak: Haber Merkezi
Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, serbest bırakıldı

Yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberler yapan gazeteci Furkan Karabay, bu sabah gözaltına alınmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade veren Karabay, daha sonra serbest bırakıldı. 

Gerçek Gündem, polisler eşliğinde adliyeye gelen Karabay'ın hakkında 6 dosya olduğunu aktardı.

Karabay'ın durumuyla ilgili açıklama yapan DİSK Basın-İş ise Karabay'ın gözaltına alındığını belirterek "Gazetecilik suç değildir, Karabay derhal serbest bırakılsın!" ifadelerini kullandı.

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