Abdurrahman Gök tahliye edildi

Gazeteci Abdurrahman Gök, tahliye edildi. Gök, 225 gündür cezaevinde tutuluyordu.

Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edildi. Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Gök, 25 Nisan'dan beri cezaevinde tutuluyordu.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına Abdurrahman Gök, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden getirildi.

Duruşma, mahkeme salonuna SEGBİS ile bağlanan tanık Ümit Akbıyık'ın ifadesiyle başladı. MLSA'nın aktardığına göre Gök, 2017'de Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarında polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut'un vurulduğu anı çektiğinden beri kendisine uygulanan baskının sistematik şekilde arttığını söyledi.

"GÖRÜNÜRDE ONLAR YARGILANDI AMA MAHKEMEYE BEN ÇIKTIM"

Gök, "Kemal Kurkut fotoğraflarını çektiğim gün o polislerin yargılama sürecini başlattım ama görünürde onlar yargılandı, sürekli mahkemeye çıkarılan ben oldum" dedi.

SAVCI, TAHLİYE TALEP ETTİ

Gök'ün ve avukat Veysel Ok'un savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcının da verdiği mütalaa doğrultusunda gazeteci Gök'ün tahliyesine hükmetti. 25 Nisan’da gözaltına alınan Gök, 225 gündür Diyarbakır 1. No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyordu. Bir sonraki duruşma 12 Mart 2024'e ertelendi.

BASIN ÖRGÜTLERİ İZLEDİ

Duruşmayı, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, Medya ve Hukuk Çalışmaları (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Temsilcisi Sertaç Kayar ve Punto24 ile birçok gazeteci izledi.

GÖK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Abdurrahman Gök, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Gök’ün tutukluluğunun 47’nci gününde hazırlanan 14 sayfalık iddianamenin bir bölümü, 'KCK yapılanması'ndan oluşuyor.

Diğer bölümler ise, açık ve gizli tanık iddiaları, haberler, el konulan kitapların içeriği ve meslektaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerin sayısında oluşuyor.