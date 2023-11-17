9 riskli bina dönüşüm kapsamında yıkılıyor

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ), hak sahipleriyle anlaşarak, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’ndeki 1968’de yapılan İş Bankası Mensupları Sitesi’nin yıkıma 31 Ağustos’ta başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirilecek 9 bloklu 65 yıllık sitenin, tahliyesi tamamlanan İncirli parselindeki yıkımına, CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın ve Berker Esen, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve hak sahipleriyle birlikte tanıklık etti.

İstanbul'da, kentsel dönüşümün en etkin bir şekilde yürütülmesi noktasında çabalarının devam ettiğini belirten İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm, hayati bir meseledir. Bu iş, hava atılacak bir mesele değildir. Fors yapılacak bir mesele değildir. Bu iş cumhurbaşkanı, belediye başkanı meselesi değildir. Milli bir meseledir. Hele hele İstanbul depremi meselesi, beka meselesidir. Ekonomik geleceğimizi etkileyen bir meseledir. Farkındaysanız; ekonomik kriz artıyorsa, seçime yaklaşılıyorsa mesela, Kanal İstanbul bir anda hop unutuluyor. Rezervuar çekiliyor ve hak ettiği yere gidiyor tabiri caizse” dedi.