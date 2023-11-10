Rant hukuksuzluğunu yasal hale getirdiler

Meclis’ten geçen kentsel dönüşüm yasasını değerlendiren Avukat Cingil, düzenlemenin başta Göktürk’te olmak üzere süren davalara etki edeceğini belirtti. Cingil, “Fiili durumu yasallaştırdılar” diye konuştu.

Gökay BAŞCAN

İktidarın kentsel dönüşüm adı altında yeni rant alanları yaratmak için Meclis’ten geçirdiği yasaya tepkiler sürüyor. İstanbul’un birçok bölgesinde kentsel dönüşüm mağdurlarının avukatlığını yapan Onur Cingil, “Fiili durumu yasallaştırdılar ve yeni rant alanlarının önünü açtılar” dedi. Cingil, mevcut süren davalara etki edeceğini belirtti.

HANEYE GİRİLEBİLECEK

Yurttaşı depremden korumak ve konut sorununu çözmek için yapıldığı iddia edilen, aslında rezerv yapılarla ilgili yapılan değişiklikle mülksüzleştirme sorununu ortaya çıkaracak olan yasa, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre, artık üzerinde yerleşim yeri olan alanlar da rezerv yapı alanı ilan edilebilecek. Dava süreci hızlanacak ve yurttaşların itiraz hakkı elinden alınacak. Mülk sahibi evinde olmaması rağmen kolluk kuvvetleri eşliğinde haneye girilebilecek. Avukat Onur Cingil, “Rezerv alanı, normalde teknik ve hukuki tanım itibariyle riskli alanın taşınacağı risksiz ve boş alan olarak tanımlanıyordu. Örneğin, Ümraniye Hekimbaşı’nda 120 apartmanın olduğu yer rezerv alanı ilan edildi ve yıkıldı. Ya da Tozkoparan’da riskli alanda yürütmenin durdurulması kararı alındığı için bu sefer 10,4 hektarlık bir alanını rezerv alanı ilan etmişlerdi. Daha sonra, sırf Kanal İstanbul etrafının inşaata açılması için birçok bölge rezerv alan ilan edildi” dedi.

RİSKİ DEĞİL RANTI YÜKSEK

Yeni düzenlemenin süren davalara da etkisi olacağını belirten Cingil, “Kemerburgaz Göktürk'teki daha önceden Demirören'e ait olan ve kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na verilen rezerv alana villalar yapılıyor. Örnekler de gösteriyor ki alınan kararlar, rezerv alan tanımına tamamen zıt. Çünkü riskli bir bölge rezerv alanına taşınacaksa, oraya depreme yönelik, insanların güvenilir bir şekilde barınacağı sosyal konut yapılması beklenir. Ancak villa yapıldığını görüyoruz, hiçbir işçiyi, dar gelirliyi villaya taşımazlar. Göktürk’te kazandığımız dava şuan istinafta. Yasa ile bu dava bozulacak bir dava haline geldi" dedi. Cingil, şöyle devam etti: “Bu zamana kadar riskli alan olarak ilan edilen yerlere baktığımızda Merter tekstil, E5, metro, metrobüs güzargahına olan Tozkoparan, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi. Anadolu Yakası'na gelirsek Çamlıca eteklerinde Çamlıca Camii'nin hemen altında, Hekimbaşı Ormanı’nın hemen dibindeki bölge rezerv alan ilan edilmişti. Bu zaman kadar rezerv alan ilan edilen bölgeler rantı yüksek yerler oldu. Şimdi rezerv alanı tanımının değişmesiyle birlikte, örneğin, Maltepe merkez, Kadıköy Bahariye, Üsküdar'da Selimiye Salacak, Altunizade, Bağlarbaşı, Beşiktaş ve Şişli’nin birçok bölgesi, hatta Nişantaşı belki riskli alan ilan edilebilecek. Yani rantabl olan her yer artık tehlike altında."

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İTİRAZ HAKKIMIZ ENGELLENİYOR

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’de hayata geçirmek istediği kentsel dönüşüm projesine karşı direnen bölge halkı evlerinden oldu. Tokatköy’deki kentsel dönüşüm mağdurlarından Ahmet Kanbur kentsel dönüşümde karar ve dava süreçlerinin hızlandırıldığını ancak böylece yurttaşların itiraz hakkının elinden alındığını söyledi. Kanbur, “İktidarının derdinin kentsel dönüşüm olmadığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Kentsel dönüşüm tabi ki yapmalıyız ancak bu fay hattına en uzak bölge olan Tokatköy’den başlayarak değil. Rezerv alan ilan edilen yerler, mali değeri yüksek bölgeler. Biz bu ülkede hukukun bittiğini, yürütmeyi durdurma kararına rağmen evlerin yıkıldığını görünce anladık. Bu yapılan yeni düzenlemeyle, yaptıkları hukuksuzlukları yasallaştırdılar" dedi.

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AKP’Lİ BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Kentsel dönüşüm yasasının Meclis’te onaylandığı gün Beyoğlu Belediyesi harekete geçti. Gazeteci Bahadır Özgür, Gazete Duvar'daki' yazısında Beyoğlu Belediyesinin, yasa geçer geçmez mahallelerde dolaşıp bilgi toplamaya, binaları fotoğraflamaya başladığını yazdı. Cihangir Mahallesi Muhtarı Adnan Bal da Beyoğlu Belediyesi tarafından iletilen yazıyı paylaştı. Yazıda, Beyoğlu Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin hazırlanması için Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim AŞ.’ye yer tahsisinin yapıldığı ve yapacakları incelemelerde yardımcı olunması istendi.