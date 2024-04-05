9 ülkeye yeni büyükelçi ataması: Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu

Aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de (ABD) bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atamasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karara göre; Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu.

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Fotoğraf: AA