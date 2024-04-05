9 ülkeye yeni büyükelçi ataması: Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu
Aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de (ABD) bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atamasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karara göre; Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
9 ülkeye yeni büyükelçi atanırken, ABD Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal oldu.
Türkiye, Ocak ayı başından bu yana boş bulunan Washington Büyükelçiliği’ne Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Sedat Önal’ı atama kararı almıştı.
Önal, 2018-2023 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Önal'dan boşalan Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.
Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol,
Şili Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ahmet İhsan Kızıltan,
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik,
Guatemala Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende,
Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Saik Uyanık,
Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Naciye Gökçen Kaya,
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Semih Lütfu Turgut,
Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin atandı.
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine Ahmet Yıldız getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan mevzubahis karara göre Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi.
Atama kararları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.