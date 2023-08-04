90 sanatçı ve kurumdan festival yasaklarına tepki: Ses yükseltmeye çağırıyoruz

Festival yasakları hızla devam ederken son olarak Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alacak Grup İsyan Ateşi, Grup Yorum ve Veradardz Folk'un konser ve sahne gösterileri de yasaklandı. Konser ve festival iptallerine tepki gösteren 90 sanatçı ve kurum ortak açıklama yayımladı.

Festival yasakları hızla devam ederken son olarak Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alacak Grup İsyan Ateşi, Grup Yorum ve Ermeni dans grubu Veradardz Folk'un konser ve sahne gösterileri de yasaklandı. Grup İsyan Ateşi’nin çağrıcısı olduğu açıklamada “Sanatımızın toplumsal gücüyle mücadeleyi büyütmeye ve yasaklara karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamaya 90 sanatçı ve kurum destek verdi. Açıklamada, pek çok farklı alanda festival, konser ve sahne gösterilerinin keyfi nedenlerle yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yirmi yılı aşkın süredir Dersim’in doğasına ve kültürüne sahip çıkmanın, direnişin ve mücadelenin adı olan Munzur Kültür ve Doğa festivalinin özü bu yasaklarla karartılmaya çalışılmaktadır. Şüphesiz bu daha önceden de uygulanan yasakçı bir zihniyetin ürünüdür. Birçok alanda sanatçılar, etkinlikler ve konserler keyfi gerekçelerle yasaklanmaktadır. Halkın acılarını, yaşadığı zorlukları dile getirmekten korkmayan ve düzene karşı duran her özne ve grup bu yasaklarla karşılaşmaktadır.

SİSTEMATİK BİR SALDIRININ ÜRÜNÜDÜR

Grup İsyan Ateşi, Grup Yorum ve Veradardz Folk Grubu’nun yasaklanması, Grup İsyan Ateşi üyelerinin işkenceyle gözaltına alınıp Dersim sınırlarının dışına çıkarılması, Grup Yorum üyelerinin Dersim'e girişi yasaklanması özelde devrimci demokrat sanatçılara dönük bir saldırı olsa da düzene muhalif bütün kesimleri hedef alan bir saldırıdır. Yasakçı zihniyetin sanatın sesini boğmasına dönük sistematik bir saldırısının ürünüdür. Bu saldırılardan coğrafyamızdaki tüm sanatçılar bir biçimde etkilenmekte, sansürlerle sanatın gücü egemenlerce engellenmeye çalışılmaktadır. Bu saldırılar işçilerin, Kürt halkının, Ermeni kültürünün, Alevilerin, gençlerin, LGBTİ+’lerin ve kadınların sesi olan tüm sanat çalışmaları için geçerlidir.

MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Biz aşağıda imzası olan müzisyen, sanat kurumları, yazar ve aydınlar olarak halkımıza, doğamıza, kültürümüze yönelik bu topyekûn saldırılardan hiçbirimizin azade olmadığı bilinciyle bütün sanatçı dostlarımızı yasakçı, faşist zihniyetin saldırılarına karşı sanatımızın toplumsal gücüyle mücadeleyi büyütmeye ve yasaklara karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz.”

İMZA VEREN SANATÇILAR VE KURUMLAR

Adalılar, Adem Aslandoğan, Adil Arslan, Ahmet Fazıl Taner, Ahmet Telli, Ali Asker, Ali Ergül, Ali Jiyan, Avni Sağlam, Aygül Erce, Ayşe Hür, Bajar, Baran Bozyel, Barış Atay, Barış Yıldırım, BEKSAV, Bektaş Sarıataş, Burhan Karacan, Cenk Dost Verdi, Cevahir Canpolat, Cezmi Ersöz, Cihan Berk, Doğan Özgüden, Emrah Cilasun, Enver Toksoy, Eren Keskin, Ferhat Tunç, Geniş Merdiven, Gölgedekiler, Grup Munzur, Grup Vardiya, Grup Yel Değirmeni, Haluk Tolga İlhan, Hasan Aksu, Hayri Tunç, Hovsep Hayreni, Hüseyin Şenol, Hüsnü Yıldız, İ. Metin Ayçiçek, İbrahim Ekinci, İbrahim Karaca, İnci Tuğsavul, İsmail Güney Yılmaz, Kadir Çat, Kadir Demir, Kazım Öz, Kerem Fırtına, Leman Stehen, Metin Kayaoğlu, Metin Yoksu, Mezopotamya Kültür Merkezi, Mikail Aslan, Mikail Değirmenci, Murat Bilgiç, Murat Mengirkaon, Mustafa Demir, Nesimi Ataş, Nihat Behram, Nurettin Güleç, Nurhak Kılagöz, Orhan Aydın, Ozan Çoban, Özgür Başkaya, Özgür Cihan Uçar, Pınar Aydınlar, Pınar Gayıp, Prof. Mustafa Şener, Rapzan Belâgat, Reza Algül, Ruken Yılmaz, Sancı Kültür, Edebiyat ve Sanat Dergisi, Selçuk Delibaş, Serhad Raşa, Serkan Tosun, Sevinç Ayçiçek, Sevinç Öztürk, Sibel Özbudun, Sol Müzik Arşivi, Songül Bulur, Suat Kaya, Şebnem Korur Fincancı, Şenol Akdağ, Temel Demirer, Tülay Yıldırım Ede, Volkan Şahin, Yalçın Dönmez, Yasin Serindere, Yaşar Gündem, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi