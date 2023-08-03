AKP’ye yakın sanatçılara konser engeli yok

Valilikler ve AKP’li belediyeler festivaller ile konserleri yasaklamayı sürdürürken Artvin'de CHP’li Arhavi Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında AKP’ye yakınlığıyla bilinen Demet Akalın sahne alacak.

HABER MERKEZİ



AKP iktidarının festival ve konser yasakları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de muhalif veya seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini açıklayan sanatçıların konserleri iptal edilirken Artvin'in CHP'li Arhavi Belediyesi, seçimden 2 gün önce AKP etkinliğinde konser veren Demet Akalın'ı konsere davet etti.



Arhavi Belediyesi, 9-13 Ağustos’ta düzenlenecek olan 49’uncu Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nin programını açıkladı. Festival kapsamında 13 Ağustos Pazar günü Demet Akalın sahne alacak.

Demet Akalın, 14 Mayıs seçimlerinden iki gün önce İzmir Bayraklı sahilinde AKP’nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği etkinlikte konser vermişti. Konserden önce AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuşmuştu.

Demet Akalın geçen sene de Saray’da düzenlenen magazin ünlüleri iftarına katılmıştı.

Muhalif sanatçıların vereceği konserler için alınan iptal kararları ise devam ediyor. Son olarak Sinop’ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Kuzey Fest', Sinop Valiliği tarafından iptal edilirken Yozgat Sarıkaya'da da Cem Adrian’ın 6 Ağustos'ta vereceği konser iptal edildi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin maddi durum gerekçesiyle iptal edildiğini belirtirken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef göstermişti.