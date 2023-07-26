Hedef gösterilen Cem Adrian'ın Yozgat konseri iptal edildi

Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi tarafından 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cem Adrian konseri, sosyal medyadaki hedef göstermelerin ardından maddi anlaşmazlık gerekçe gösterilerek iptal edildi. Adrian'ın LGBTİ+ haklarını savunduğu için konserin iptal edildiği belirtildi.

Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi tarafından 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cem Adrian konseri, sosyal medyadaki hedef göstermelerin ardından maddi anlaşmazlık gerekçe gösterilerek iptal edildi. Adrian'ın LGBTİ+ haklarını savunduğu için konserin iptal edildiği belirtildi.



Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise yaptığı açıklamada "6 Ağustos'ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız maddi anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir." dedi.

MELİH GÖKÇEK HEDEF GÖSTERDİ

eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef aldı. Gökçek, “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” dedi.

Konserin bu paylaşımın ardından iptal edilmesi dikkat çekti. Gökçek, iptal haberinin ardından ise "NE DEMİŞTİM… “Ama merak etmeyin. Buna müsade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin İnşaallah…” O YİĞİT İNSAN MÜDAHALE ETTİ. KONSER İPTÂL… O YİĞİDE TEŞEKKÜR EDİYORUZ…" şeklinde tweet attı.