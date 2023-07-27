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Sinop'ta düzenlenen 'Kuzey Fest' iptal edildi

Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Kuzey Fest', valilik tarafından iptal edildi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.

Güncel
  • 27.07.2023 12:09
  • Giriş: 27.07.2023 12:09
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:23
Kaynak: Haber Merkezi
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Sinop'ta düzenlenen 'Kuzey Fest' iptal edildi

Sinop’ta 3- 6 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan 'Kuzey Fest', Sinop Valiliği tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

Bu yıl 4. kez düzenlenmesi planlanan Kuzey Fest için valilik tarafından verilen ret kararında "Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir" ifadesi yer aldı.

Festivali düzenleyen organizasyon şirketi, yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.

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