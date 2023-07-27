Sinop'ta düzenlenen 'Kuzey Fest' iptal edildi

Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Kuzey Fest', valilik tarafından iptal edildi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.

Güncel 27.07.2023 12:09 Giriş: 27.07.2023 12:09

Güncelleme: 27.07.2023 12:23 Kaynak: Haber Merkezi

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