A Milli Erkek Voleybol Slovenya’yı geçemedi

Spor Servisi

Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ikinci maçında Slovenya’ya 3-0 mağlup oldu. Çekişmeli geçen ilk iki seti 28-26 ve 30-28’lik skorlarla kazanan Slovenya, 2-0 öne geçti.

Üçüncü setin genelinde üstün bir oyun ortaya koyan Slovenya, farkı 6 sayıya (20-14) kadar çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, maçın son bölümünde farkı 2’ye (23-21) indirse de seti 25-22, karşılamayı da 3-0 kaybetti. Slovenya’dan Rok Mozic, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. A Milli Takım’da ise Adis Lagumdzija 16, Mirza Lagumdzija 14 sayıyla öne çıktı. Türkiye, yarın gruptaki üçüncü maçını TSİ 10.00’da ABD ile yapacak.